وزير الدفاع الأمريكي يؤيد إنشاء قيادة عسكرية للفضاء

أكّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء أنه موافق "تماما" على أنّ البنتاغون يجب أن يُنشئ قيادة عسكرية مخصصة للفضاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر البنتاغون في حزيران/يونيو المنصرم بتشكيل "قوة فضائية لتكون الذراع السادسة في الجيش الأميركي وتضمن السيطرة الأميركية" في الفضاء. وقال ترامب آنذاك "للدفاع عن أميركا، لا يكفي أن نكون موجودين في الفضاء، يجب أن نهيمن على الفضاء".

ومن المتوقّع أن يُقدّم البنتاغون هذا الأسبوع مقترحات إلى الكونغرس تتعلق بكيفية تنفيذ أمر ترامب.

وبحسب مسودة تقرير حصل عليها موقع "ديفانس وان" الإخباري العسكري، فإنّ واضعي الخطط في البنتاغون يعملون على تحديد مجموعة من الخطوات تتعلق بالفضاء.

وسأل أحد الصحافيين وزير الدفاع الأميركي عما إذا كان يؤيد إنشاء قيادة للفضاء. فأجاب ماتيس "نعم، بالتأكيد. علينا التعامل مع الفضاء على أنه ساحة قتال تتطوّر، وبالتأكيد فإنّ القيادة القتالية هي إحدى الأشياء التي يُمكننا إنشاؤها".

ومنذ خمسينيات القرن الماضي يتولى سلاح الجو الإشراف على العمليات المتعلقة بالفضاء.