صافرات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار أُطلقت مساء اليوم الخميس، في مدينة بئر السبع (جنوب).

وذكر الجيش في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إن صافرات الإنذار أُطلقت في بئر السبع، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) إن قذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، قريبة من بئر السبع، مضيفة:" هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صافرات الإنذار في المدينة منذ العام 2014".

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن قواتها تتواجد في منطقة سقوط قذيفة صاروخية.

وأضافت:" لم نبلغ عن وقوع إصابات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" أن قيادة "الجبهة الداخلية"، للجيش الإسرائيلي قررت إلغاء مباراة كرة قدم، كانت مقررة هذه الليلة بين فريقي "هبوعيل بئر السبع " ونيقوسيا، بسبب هذا التطور.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن إطلاق صافرات الإنذار جاء بعد نحو ساعتين من الهدوء.