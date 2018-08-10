استطلاع للرأي يظهر معارضة 64% من الإسرائيليين لسياسة نتنياهو تجاه قطاع غزة

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وسياسته تجاه قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" في نتائج استطلاع أجري لصالحها ونشرته اليوم الجمعة، إن 64 بالمائة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو تجاه القطاع.

وطبقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "بونالس بوليتيكس" (غير حكومي)، قال 29 بالمائة من المستطلعين إنهم راضون عن سياسته، في حين لم يحدد 7 بالمائة آراءهم.

ويظهر الاستطلاع انقساما في الشارع الإسرائيلي إزاء عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، إذ قال 48 بالمائة إنهم يؤيدون ذلك.

في حين عارض 41 بالمائة الأمر، في وقت قال فيه 11 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إن "لا رأي محدد لهم".

وبحسب الصحيفة، فإن الاستطلاع شمل عينة عشوائية من 512 شخصا، وكانت نسبة الخطأ فيه 4.3 بالمائة.

وكان مصدر فلسطيني مطلع، قال مساء أمس الخميس، إن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلتا لتفاهمات تقتضي عودة حالة الهدوء لقطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية.

وبدأ تنفيذ تلك التفاهمات بحلول الساعة 45: 22 بتوقيت فلسطين (45 :19 ت.غ)

وتعتبر هذه المرة الخامسة خلال شهرين يتم التوصل خلالها إلى تفاهمات تهدئة بين الطرفين بوساطة مصرية، عقب تصعيد عسكري متبادل بينهما.

واندلعت جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بغزة، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس خلال تدريب، الثلاثاء الماضي.

وفي المقابل، قال الجيش إن "180 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، واعترضت القبة الحديدية 30 منها، وسقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة".