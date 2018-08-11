باحث إسرائيلي يتحدى ضاحي خلفان: هل تنكر مشاركة طيار إماراتي في قصف غزة؟

فجر باحث إسرائيلي قنبلة مدوية بكشفه عن ما قال إنها مشاركة طيار إماراتي يتدرب لدى سلاح الجو الإسرائيلي في قصف قطاع غزة.

وتحدى الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفات بان ينكر مشاركة طيار إماراتي في قصف قطاع غزة قبيل نحو ثلاثة أسابيع.

وكتب كوهين في تغريدة على تويتر: "هل ينكر ضاحي خلفان تميم وجود طيار إماراتي شارك ضمن سلاح الجو الإسرائيلي في القصف على الإرهابيين في غزة قبل ثلاثة أسابيع وهو يتدرب على طائرات إف٣٥ الإسرائيلية عندنا؟ أتحداه أن ينكر ذلك".

كما أشار الباحث في "معهد بيجين-سادات" إلى خبر نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أواخر مارس/آذار الماضي عن تدريبات مشتركة في اليونان جمعت بين القوات الجوية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وقبرص.

وذكرت الصحيفة أنها "ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات في التمرين إلى جانب إسرائيل في اليونان".