مقاتلات بريطانية تعترض ست قاذفات روسية فوق البحر الأسود

ذكرت القوات الجوية البريطانية الاربعاء أنها اعترضت ست قاذفات روسية حلقت على مقربة من أجواء دول حلف شمال الاطلسي فوق البحر الأسود.

وانطلقت مقاتلات تايفون في وقت مبكر من الاثنين من قاعدتها في رومانيا بعد رصد مقاتلات "سو-24 فنسر" الروسية، بحسب بيان للقوات الجوية البريطانية.

وقال البيان إن "نشاطا جويا روسيا كبيرا سجل معظم الليل"، مضيفا أن المقاتلات الروسية توجهت بعد ذلك باتجاه شبه جزيرة القرم.

واضاف البيان أن العملية "جرت طبقا لمهمة حلف شمال الاطلسي لحماية الاجواء التي تعمل فيها طائرات القوات الجوية البريطانية مع حلفائها في الحلف لمنع أي عدوان روسي ولطمأنة اصدقائنا في رومانيا وحلفاء حلف شمال الاطلسي بالتزامنا بالدفاع المشترك".

وفي وقت سابق صرح وزير دفاع رومانيا ميهاي فيفور أن مثل هذه "الاستفزازات" من قبل روسيا اصبحت "متكررة" في الأشهر الأخيرة.

وتم نشر اربع طائرات تايفون تابعة للقوات الجوية البريطانية في قاعدة ميهيل كوغالنيكنو في جنوب شرق رومانيا حيث يتمركز مئات الجنود الاميركيين.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز دفاعات حلف شمال الاطلسي في خاصرته الشرقية عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014.

وتوجد أربع طائرات اميركية من طراز "اف-15 سي ايجل" في بلغاريا المجاورة.