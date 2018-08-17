أمريكا تجمد صرف مبلغ ٢٣٠ مليون دولار مخصصة لسوريا

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستعلّق صرف مبلغ 230 مليون دولار مخصصة لبرامج تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرة الى زيادة في المساعدات التي تعهد بها شركاء آخرون في التحالف الذي يحارب تنظيم داعش.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو "أعاد توجيه" الأموال التي كانت قد وضعت جانبا لمساعدة المناطق التي تم تحريرها واستعادتها من سيطرة تنظيم داعش بعد ان التزم الشركاء في التحالف تخصيص 300 مليون دولار من أموالهم.

واضافت أن القرار اتخذ بالاستناد الى التعهدات المالية الاضافية لهؤلاء الشركاء و"المساهمات العسكرية والمالية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن".

وأشارت ايضا الى دعوة الرئيس دنالد ترامب الحلفاء والشركاء في سوريا لـ"زيادة تشارك الأعباء".

وأكدت أن "هذا القرار لا يمثل أي تقليل من التزام الولايات المتحدة بأهدافنا الاستراتيجية في سوريا".

وقالت "أوضح الرئيس اننا على استعداد للبقاء في سوريا حتى الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة وسنبقى مركزين على ضمان انسحاب القوات الايرانية ووكلائهم".