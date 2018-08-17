ارتفاع ضحايا فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 324 شخصاً

ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة وفيات الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية كيرالا، جنوب غربي الهند، إلى 324 قتيلا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في بيان عبر "توتير"، أن ولاية كيرالا، تواجه أسوأ فيضان منذ 100 عام.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمصرع 324 شخصًا، ونقل 223 ألف و139 شخصاً إلى 1500 مخيم للإغاثة، بحسب المصدر نفسه.

كما وجه المكتب نداء للمواطنين للتبرع من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء حياتهم.

وأوضح البيان، أن عمليات الإغاثة والإنقاذ مازالت جارية، فيما سيتم نشر طائرات مروحية في أنحاء الولاية لدعم عمليات الإنقاذ.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد رئيس الحكومة المحلية بيناراي فيجايان، مصرع 164 شخصا جراء الفيضانات والسيول، محذرا من موجة أمطار جديدة.

في السياق نفسه، ذكرت وزارة الدفاع الهندية، أنه تم إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص من قبل القوات المسلحة منذ بدء العمليات الإغاثية في 8 أغسطس/آب الجاري.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر "توتير"، أنه "سيزور كيرالا، اليوم، بهدف تقييم الوضع المؤسف بسبب الفيضانات".

وطلب مودي، من وزارة الدفاع تسريع عمليات الإنقاذ والإجلاء في الولاية.

كما أعلنت السلطات المختصة إغلاق مؤقت لمطار "كوتشي" الدولي، حتى 26 من يوليو/تموز الجاري بسبب مياه الفيضان.

وأمس الخميس، ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن الأمطار الغزيرة في كيرالا، أدت إلى فيضان الأنهار والسدود، وحدوث انهيارات في السدود والطرق، وانجراف المنازل.

ويبدأ موسم الأمطار الكثيفة بالولاية في يونيو/ حزيران، ويستمر حتى سبتمبر/أيلول من كل عام، وترافقه منذ سنوات فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في تشريد الآلاف.