سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين يرفضان مصافحة الجنس الآخر

قررت السلطات السويسرية في كانتون دو فو منع الجنسية عن زوجين مسلمين بسبب رفض كل منهما مصافحة أشخاص من الجنس الاخر والرد على أسئلتهم.

وقال غريغوري جونو، عمدة مدينة لوزان الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان لفرانس برس، "اعتبرنا أن مسألة الاندماج لم تتحقق. عندما نريد جنسية بلد ما، يجب أن نلتزم بالنظام القانوني والمساواة بين الجنسين".

وعقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما في الربيع، لكن تم اعلان القرار الجمعة.

وقال أعضاء لجنة التجنيس إن الرجل وزوجته يرفضان مصافحة أشخاص من الجنس الآخر كما انهما أبديا ترددا في الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة بحسب كل حالة.

وقال نائب العمدة بيار انطوان هيلدبران الذي كان واحدا من ثلاثة أعضاء حضروا الجلسة إنه "في غاية الارتياح إزاء هذا القرار".

وأضاف "أوكد أنني اقترحت رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى".

وقال جونو إن أمام الزوجين مهلة 30 يومًا لتقديم استئناف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها رفض مصافحة شخص من الجنس الآخر إلى إثارة الجدل في سويسرا.

في عام 2016، قررت إحدى المدارس إعفاء طالبين مسلمين من مصافحة أساتذتهم، وهي ممارسة شائعة في المدارس السويسرية وتدل على الاحترام.

وأثارت القضية جدلا في البلاد وتم إلغاء الاعفاء في النهاية في أيار/مايو.

وبعد شهر، تم تغريم والد مسلم مبلغ 3700 يورو لرفضه إرسال بناته إلى دروس السباحة في المدرسة.