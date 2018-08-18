أعلنت مصادر ديبلوماسية وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان.

وكان عنان يبلغ من العمر 80 سنة، وقد أصبح سابع أمين عام للأمم المتحدة .

ترأس عنان الهيئة الدولية من عام 1997 إلى 2006.

وشغل لاحقاً منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ليقود الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع.

ووصفت مؤسسة كوفي عنان الراحل في بيان أعلنت فيه وفاته بأنه "كان رجل دولة عالميا ملتزما بالقضايا الدولية من أجل عالم أكثر عدلاً وسلماً".

"أينما كانت هناك معاناة أو حاجة، كان يمد يده إلى كثيرين بعطفه وتعاطفه العميقين.

ودون أن يفكر في نفسه، وضع الآخرين في المقام الأول، لذلك كان كل ما قام به مشبعا باللطف الحقيقي والدفء والذكاء".