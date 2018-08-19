زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب منطقة قرب جزيرة "لومبوك" الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة قريبة من جزيرة "لومبوك" الإندونيسية السياحية.

وأفادت هيئة المسج الجيولوجية الأمريكية، بأنّ الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ولم تذكر الهيئة اسم المنطقة تحديداً.

وحتى الساعة (15:35 ت.غ) لم تعلن السلطات الإندونيسية أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما لم تصدر أي تحذيرات من إمكانية حدوث موجات تسونامي.

وفي قت سابق اليوم، ضرب زلزال آخر بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة "لومبوك".

ولو يؤد الزلزال الذي وقع على عمق 7 كيلومترات إلى إصدار السلطات تحذيرات من وقوع تسونامي أو وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جزيرة "لومبوك"، ما نتج منه مصرع 436 شخصًا، ونزوح نحو 350 ألف شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية