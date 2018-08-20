إيران: سنواصل التعاون مع تركيا

أعلنت الخارجية الإيراينة أن التعاون بين تركيا وإيران سيتواصل خلال الفترة المقبلة كما في السابق.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة في العاصمة طهران.

وبيّن أن إيران تتبع سياسة واضحة جداً حيال تركيا، وأن علاقات التعاون بين البلدين وصلت إلى مستويات جيدة، وأن ذلك سيستمر على المنوال نفسه خلال الفترة المقبلة.

وحول العقوبات الأمريكية التي فرضت على بعض الصادرات التركية، قال بهرام "أنا واثق من أن الشعب التركي سيتغلب على المشاكل التي يواجهها".

وأكد أن تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية "مجموعة عمل إيران" من أجل تطبيق عقوبات واشنطن على طهران تتعارض مع القوانين الدولية.

ولفت إلى أن القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا ستعقد الشهر المقبل في العاصمة طهران، واصفاً القمة بـ"المهمة".

وأكد أن الاستعدادات متواصلة للتحضير لاجتماعات القمة، وأنه تم إجراء لقاءات بين الأطراف حول المواضيع بخصوص القمة.

ونفى متحدث الخارجية الإيرانية الأنباء التي تفيذ بوجود مفاوضات بين إيران والمملكة العربية السعودية.