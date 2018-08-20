الشرطة الإسبانية تعلن مقتل رجل يحمل سكيناً هاجم أحد مراكزها

أعلنت الشرطة الإسبانية أن رجلاً مسلحاً بسكين قُتل أثناء مهاجمته مركزاً للشرطة قرب مدينة برشلونة في شمال شرق البلاد الاثنين.

وأفادت شرطة منطقة كاتالونيا في تغريدة على "تويتر" أن "رجلاً مسلحاً بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيلا لمهاجمة عناصر الشرطة. تم إطلاق النار على المهاجم".

ورفض ناطق باسم الشرطة التعليق على ما ذكرته وسائل إعلام من أن المهاجم جزائري.

ووقعت الحادثة بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للاعتداءات التي شهدتها كاتالونيا.

وقتل 16 شخصا في 17 آب/اغسطس 2017 عندما دهست شاحنة المارة في شارع راس رامبلا وسط برشلونة وفي اعتداء آخر استهدف منتج كامبريلس القريب.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداءات.