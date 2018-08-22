زلزال يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال، اليوم الأربعاء، بلغت قوته 6.5 درجة، جزيرة ماليكولا بدولة فانواتو، جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال ضرب منطقة أمبريم على بعد 78 كم من قرية لاكاتورو في ماليكولا، ووقع على عمق 13 كم تحت سطح الأرض.

من جانبه، أعلن دان داري، المسؤول في هيئة الأرصاد الجوية والمخاطر الجيولوجية، أنه لم تسجل خسائر في الأرواح أو الممتلكات في منطقة الزلزال.

كما أعلن مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ ووزارة الدفاع المدني النيوزيلندية عدم وجود خطر حدوث موجات عملاقة (تسونامي).

وتتشكل "فانواتو" من مجموعة من الجزر، تضم داخل أراضيها 24 من البراكين النشطة وغير النشطة، وتقع على ما يسمى "حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.