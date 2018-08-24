السيناتور الأمريكي جون ماكين يعلن إيقاف علاجه للسرطان

أعلنت عائلة عضو مجلس الشيوخ، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2008، جون ماكين (81 سنة)، لن يواصل تلقي علاجه للسرطان.

جاء ذلك في بيان نشرته عائلة ماكين، اليوم الجمعة، ما يؤشر أن أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري يدخل أيامه الأخيرة، حسب وسائل إعلام محلية.

وخلال الصيف الماضي، أعلن السيناتور ماكين، عن إصابته بسرطان الدماغ، واختار أن يبدأ العلاج.

وقالت العائلة في بيانها "نشكر الجميع على الدعم الذي قدمتوه لنا، ولولا هذا الدعم لما وصلنا لهذه المرحلة".

وكان آخر ظهور علني لماكين، في مبنى الكونغرس، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لكنه استمر في نشر عدد من التغريدات والبيانات عبر حسابه بتويتر، حول مختلف القضايا التي تعرفها الولايات المتحدة.

ويعتبر ماكين، أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري خلال السنوات الأخيرة، حيث ترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، قبل أن يخسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما.

كما يعد ماكين، من أبرز منتقدي سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب، من داخل الحزب الجمهوري، حيث أعلن عن معارضته لعدد من سياسته الداخلية والدولية.