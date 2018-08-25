وزارة الدفاع الروسية: أمريكا وبريطانيا وفرنسا تحضر لضربات عسكرية على سوريا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتحضير لضربات عسكرية جديدة على سوريا تحت ذريعة استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشنكوف ، أن "مسلحين في محافظة إدلب يستعدون لاستعمال أسلحة كيميائية ضد المدنيين وإلصاق ذلك بالحكومة السورية".

وقالت الوزارة إن "مجموعة من المسلحين الذين تم تدريبهم تحت اشراف شركة (أوليف) العسكرية البريطانية الخاصة وصلوا إلى إدلب لتنفيذ هجمات بمواد سامة".

ولم يرد تعليق رسمي من الدول الثلاث على ما أوردته الوزارة حتى الساعة 06:30 ت.غ.

وكانت الدول الثلاث شنت ضربة مشتركة على أهداف سورية ردا على استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما السورية، وأسفر ذلك الهجوم الكيميائي عن مقتل 78 شخصا وإصابة المئات وفق مصادر طبية محلية.