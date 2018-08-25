منح حصانة للمدير المالي لمؤسسة ترامب في تحقيق

ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة إن المدعي الفدرالي منح حصانة لآلن وايسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترامب الذي يساعد في إدارة شركات أسرة دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحصانة مُنحت لوايسلبرغ لتقديمه معلومات حول مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب، في تحقيق بشأن مبالغ دفعت لشراء سكوت امرأتين في الحملة الانتخابية عام 2016.

وقام وايسلبرغ بترتيب دفعة من مؤسسة ترامب إلى كوهين الذي دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في تشرين الأول/أكتوبر مقابل سكوتها بشأن علاقة غرامية مفترضة لليلة واحدة في 2006.

وأوردت شبكة "ان بي سي نيوز" الإخبارية تفاصيل مماثلة مما سيزيد الضغط على الرئيس منذ اتهام كوهين تحت القسم هذا الأسبوع ترامب بالقيام بدفعات غير قانونية قبل الانتخابات.

ومنح المدعون الفدراليون ايضا حصانة لاثنين من المديرين التنفيذيين لدى صحيفة ناشونال انكوايرر، مقابل شهادتهما بشأن تورط ترامب في الدفعتين، بحسب وسائل إعلام أميركية الخميس.

وذكرت وسائل الاعلام أن ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لانكوايرر والصديق القديم لترامب، والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة ديلان هاورد، قد يقدمان أدلة حول معرفة ترامب بالدفعات لستورمي دانيالز وعارضة في مجلة بلاي بوي.

وقد عمل وايسلبرغ لترامب لعقود وهو من أكثر الأوفياء له. وبعد انتخاب الملياردير الجمهوري رئيسا، سلّم ترامب إدارة شركاته لابنيه البالغين ووايسلبرغ.