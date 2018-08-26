مقتل زعيم "داعش" بأفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، أبو سعد إرحابي، في إقليم ننكرهار، شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطاء الله خوغياني، إن إرحابي قُتل في غارة جوية على منطقة خوغياني في ننكرهار، أمس السبت، دون تفاصيل إضافية عن الجهة التي قامت بالغارة.

وأضاف أن 10 آخرين من عناصر داعش قتلوا في الغارة.

وأشار المتحدث إلى أن إرحابي كان يحمل الجنسية الباكستانية.

وكان الزعيم السابق لداعش في أفغانستان عبد الحسيب، قتل العام الماضي في عملية أمنية في إقليم ننكرهار أيضا.