وزيرا دفاع إيران والنظام السوري يوقعان "وثيقة للتعاون الدفاعي"

وقّع وزيرا دفاع إيران والنظام والسوري، الأحد في دمشق، وثيقةً للتعاون الدفاعي والتقني.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن مذكرة التعاون التي وقعها وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، والسوري العماد علي أيوب تشدد على تطوير التعاون الدفاعي العسكري بين البلدين.

وأشار وزير الدفاع الإيراني خلال هذه المراسم إلى التوقيع على وثيقة التعاون، وقال إن "هذه الاتفاقية تمهد أرضية واسعة أمام التعاون الثنائي".

ولفت العميد حاتمي إلى "العلاقات الإستراتيجية بين طهران ودمشق"، وقال إن "سوريا تعبر من مرحلة الأزمة وتدخل مرحلة إعادة الإعمار ومن هنا فإن هذه الاتفاقية تمهد الأرضية للحضور والمشاركة والتعاون الثنائي بين طهران ودمشق".

وأشار وزير دفاع النظام السوري إلى أنه "في ظل هذا التعاون الثنائي ستتحقق مصالحنا الوطنية ولن نسمح لأي جانب ودولة المساس بالعلاقات الراسخة والثابتة للبلدين".

وأعلن أن "دمشق تؤمن بأن السياسة لا تقوم على المصالح الوطنية فقط بل تقوم على المبادئ والقيم بين إيران وسوريا ومن هنا فإن العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق مستمرة وتتطور ويجري الاستفادة من تجارب بعضهما البعض قدر الإمكان"، على حد تعبيره.