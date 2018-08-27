3 قتلى و11 جريحاً في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون برصاص مسلّح أطلق النار الأحد خلال مسابقة لألعاب الفيديو في جاكسونفيل ثم انتحر، كما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال شرق ولاية فلوريدا الأميركية.

وقال شريف المدينة مايك وليامز خلال مؤتمر صحافي "قُتل ثلاثة أشخاص في المكان، أحدهم هو المشتبه به وقد انتحر"، مشيراً الى ان الأخير يدعى ديفيد كاتز (24 عاماً) وهو من مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند (شمال شرق الولايات المتحدة).

وأضاف إن إطلاق النار أوقع أيضا 11 جريحاً نقلوا الى مستشفيات المدينة.

وبحسب الشريف فإن مطلق النار كان أحد المشاركين في مسابقة ألعاب الفيديو وقد كان مسلحا "بمسدس واحد على الأقل".

وأكّد السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو أن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" يساعد في التحقيق في هذه القضية.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس دونالد ترامب أُحيط علماً بالواقعة.

من جهته قال مكتب حاكم فلوريدا ريك سكوت إن ترامب عرض على سلطات الولاية "أي مساعدة فدرالية لازمة".

وفي السنوات الأخيرة شهدت فلوريدا العديد من عمليات إطلاق النار على حشود.

وفي حزيران/يونيو 2016 لقي 49 شخصاً مصرعهم حين فتح مسلح النار على حشد في ناد ليلي للمثليين جنسيا في أورلاندو.

وفي 14 شباط/فبراير 2018 أطلق شاب عمره 19 عاما النار داخل مدرسة ثانوية في باركلاند مما اسفر عن مقتل 17 شخصا قبل ان تعتقله الشرطة.