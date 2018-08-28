هل تخطط روسيا لنشر أسلحة نووية في سوريا؟

اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للسياسة الاقتصادية والتنمية المبتكرة وريادة الأعمال، فلاديمير غوتينيف أن الولايات المتحدة تخطت "الخط الأحمر" في علاقاتها مع روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن غوتينيف قوله إنه يجب على الرئيس الروسي أن يفكر في الرد المناسب- تعليق الاتفاق بشأن الصواريخ النووية مع واشنطن ونشر أسلحة نووية في خارج البلاد- على سبيل المثال، في سوريا.

وأضاف النائب أن هذه الخطوة تساعد "ليس فقط في تخفيف العقوبات، ولكن أيضا تسبب الضرر".

وقال النائب: "الضغط على روسيا سيزداد فقط في مجال التعاون العسكري التقني، بما في ذلك فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى الخارج. نحن نرى أن الأمريكيين الآن يتحدثون عن فرض عقوبات على الدول التي ستشتري أسلحة روسية، وينبغي الاستماع إلى رأي بعض الخبراء الذين يقولون إنه يتوجب على روسيا تعليق تنفيذ اتفاق عدم نشر التكنولوجيا الصاروخية وكذلك أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنشر في خارج البلاد أسلحة تكتيكية نووية".

وأضاف: "أنا لا أستبعد أن تكون إحدى الدول التي ستنشر فيها الأسلحة هي سوريا حيث يوجد عندنا قاعدة جوية محمية".