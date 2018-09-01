لافروف: روسيا لن تتخذ موقف الغاضب وتغلق الحوار مع واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن "موسكو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة لن تتخذ موقف الغاضب وتغلق الأبواب بقوة أمام الحوار".

وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، أن "هناك العديد من السياسيين في واشنطن، الذين يدركون أن الوضع الحالي في العلاقات الأمريكية الروسية غير طبيعي".

وتابع: "يجب علينا العمل مع شركائنا بغض النظر عن المشاكل التي تظهر في العلاقات، نحن لسنا من البلدان التي تتخذ موقف الغاضب".

وأضاف الوزير، أنه لا يشك بأن "هناك في الولايات المتحدة العديد من السياسيين، بينهم الحاليين وموظفي الإدارة، يدركون تمامًا أن الوضع الحالي (في علاقات البلدين) غير طبيعي".

وأضاف لافروف: "أعتقد أن هذه مجرد صفحة حزينة من التاريخ الأمريكي".

تجدر الإشارة، أن العلاقة ما بين موسكو وواشنطن، تشهد وضعًا معقدًا في المرحلة الراهنة، ووفقًا لتقييم بعض المراقبين، فإنه أسوأ مما كان عليه في فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.