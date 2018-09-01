18 إصابة في حريق طائرة بمطار في مدينة سوتشي الروسية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن عدد الإصابات في حريق الطائرة بوينغ 737 بعد الهبوط في سوتشي، قد ارتفع إلى 18 شخص.

وجاء في البيان: "بخصوص حادث الطائرة في مطار مدينة سوتشي، نعلن أنه حتى الآن، أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال. وليس هناك قتلى".

وأضاف البيان، تقدم للمصابين جميع المساعدات الطبية والنفسية اللازمة، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار، أعلن أن ركاب وأفراد طاقم الطائرة، تم إجلاؤهم إلى مسافة آمنة.

وجاء في البيان: "كان على متن الطائرة 166 راكبا وأفراد الطاقم. ونفذت عمليات الإجلاء. وقد توجه إلى المكان جميع خدمات الطوارئ. وشاركت في إخماد النار خمس آليات. وتعمل في الموقع مجموعة عمليات الإطفاء والإنقاذ في سوتشي. في الساعة 03.25 تم السيطرة على الحريق على متن الطائرة. وفي الساعة 04:30 ، جرى إخماد الحريق. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مسافة آمنة".

وكانت قد وصلت رسالة إلى مركز التحكم في حالات الأزمات في المديرية العامة لوزارة الطوارئ في إقليم كراسنودار، السبت، تفيد، بأنه عند هبوط الطائرة في مطار سوتشي الدولي انزلقت عن المدرج وأتلف بالجناح السياج، وبعد ذلك حدث حريق.