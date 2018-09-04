ترامب يحذر الأسد وروسيا وإيران من "التهور" في إدلب

حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، رئيس النظام السوري بشار الأسد من "التهور" وشن أي هجوم على محافظة إدلب، شمالي البلاد.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلا "على الرئيس بشار الأسد ألا يتهور بمهاجمة محافظة إدلب".

وتابع موضحًا أن "الروس والإيرانيين سيرتكبون خطأ إنسانيًا فادحًا إذا شاركوا بهذه المأساة الإنسانية المحتملة".

وأشار أن "مئات آلاف الأشخاص قد يقتلون. لا تسمحوا بحدوث ذلك".

وفي الأيام القليلة الماضية، توالت تحذيرات دولية من عواقب إقدام النظام السوري وحلفائه، على مهاجمة إدلب، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون.