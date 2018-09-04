وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا جيش هو الأقوى في الشرق الأوسط

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن الجيش الإسرائيلي هو "الأقوى في الشرق الأوسط".

وقال ليبرمان، خلال حضوره تمرينا عسكريا، اليوم: "بعد حضور 3 مناورات عسكرية خلال شهر فإن انطباعي هو أن لدينا قوة عملياتية على مستوى عال جدا ومستعدة للتعامل مع أي مهمة".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عنه إضافته: "لدينا أقوى قوة عملياتية قائمة في الشرق الأوسط ولا يمكن لأي من أعدائنا أن يقف أمامها".

ويجري الجيش الإسرائيلي تدريبات مستمرة على مدار العام، بخاصة في المنطقة الجنوبية عند حدود قطاع غزة والشمالية قرب الحدود مع سوريا ولبنان.

وتتلقى إسرائيل مساعدات عسكرية ضخمة سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية.