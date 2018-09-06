ميركل: نمو الاقتصاد التركي بشكل سليم يصب في مصلحة ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن نمو الاقتصاد التركي بشكل سليم، يصب في المصلحة الإستراتيجية لبرلين.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها ميركل مع وكالة (DPA) وقناة (RTL/n-tv) الألمانيتين.

وقالت ميركل في هذا الخصوص: "إن قمنا بأي حركة من شأنها إضعاف الاقتصاد التركي، فإننا نكون قد أقدمنا على خطوة لا تتوافق مع مصالح ألمانيا".

وفيما يخص العلاقات الألمانية مع تركيا، أشارت ميركل إلى وجود روابط خاصة بين البلدين، نظراً لوجود حوالي 3 ملايين مواطن تركي يعيشون معنا.

وتطرقت المستشارة إلى مستجدات الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريا، واحتمال شن قوات النظام هجوماً عليها.

وقالت في هذا السياق: "أدعوا الجميع للعمل من أجل تجنيب إدلب مأساة إنسانية، علينا مكافحة المتطرفين، لكن يجب في الوقت ذاته حماية المدنيين".

وذكرت ميركل أنها تناولت مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، مسألة حماية المدنيين في حال حدوث أي هجوم على إدلب.