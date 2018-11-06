أكثر من ألفي مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام

لقي أكثر من ألفي مهاجر ولاجئ مصرعهم منذ كانون الثاني/يناير لدى محاولتهم اجتياز البحر المتوسط للوصول الى اوروبا، كما اعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، موضحة أن اكثر من نصفهم ماتوا بينما كانوا يحاولون الذهاب الى إيطاليا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة شارلي ياكسلي في ندوة صحافية في جنيف، إن "حوالى 105 آلاف طالب لجوء ومهاجر وصلوا الى أوروبا حتى الان هذه السنة، وان عدد الذين لقوا حتفهم في المتوسط تجاوز ال 2000".

وهذه الأرقام متدنية مقارنة بأرقام السنوات الاخيرة.

واعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان أن هذه "هي السنة الخامسة على التوالي" التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ 100 الف مهاجر ولاجئ.

لكنه أضاف أن هذه العتبة قد تحققت متأخرة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة: فعلى سبيل المقارنة، تحقق هذا الرقم في تموز/يوليو من العام الماضي.

وأصبحت اسبانيا هذه السنة الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين، من خلال وصول اكثر من 49 الف شخص عبر البحر، امام اليونان (اكثر من 27 الفا و700) وايطاليا (اكثر من 22 الفا و160).

ولقي اكثر من 1260 شخصا حتفهم بينما كانوا يحاولون الوصول الى ايطاليا، أي أكثر من نصف عدد الذين قتلوا كما تقول منظمة الهجرة الدولية.