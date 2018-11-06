إسرائيل تحاول استمالة الدول العربية بمشروع لإنشاء خط للسكك الحديدية

سيعرض وزير إسرائيلي الأربعاء في سلطنة عمان مشروعا لخط سكك حديدية يربط إسرائيل والمتوسط بالدول الخليجية ومنها السعودية كما ذكر مكتبه الثلاثاء ما يدل على محاولة إسرائيلية جديدة لاستمالة الدول العربية.

وسيلقي وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس كلمة خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل البري الذي بدأ أعماله الثلاثاء في عمان رغم غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وبين هذه السلطنة.

وهذه آخر محاولة إسرائيلية للإفادة من الواقع الإقليمي الحالي بدءا بالمفهوم المشترك للتهديد الإيراني ولتخطي عقود من العداء العربي لدولة الاحتلال.

وسيعرض الوزير خطته "لإرساء السلام الإقليمي" الذي سيسمح بحسب الإعلام الإسرائيلي مثلا للسعودية بأن تحصل على منفذ مباشر على المتوسط بالقطار.

وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن ثم الطرق القائمة إلى الخليج.

وأضافت الوزارة في بيان أن زيارة كاتس "تاريخية لأنها تسمح بتوطيد العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج". ونقل بيان عن الوزير قوله إن "تطبيعا" ممكن.

وكان كاتس ذكر الشهر الماضي أنه عرض مشروعه على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقاءات حكومية. وأعلن أن الحكومة الألمانية تدرس باهتمام مشاركة ألمانية في المشروع.

وتأتي زيارة كاتس بعد أقل من أسبوعين على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، الأولى منذ أكثر من عقدين. ويؤكد نتانياهو أن الواقع الإقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ الإيراني يخلق اهتمامات مشتركة مع الدول العربية.

في الأثناء زار وزيرا الثقافة والرياضة ميري ريغيف والاتصالات أيوب قرا دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويروّج نتنياهو والادارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لفكرة أن تقاطعا جديداً للمصالح بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل السعودية، يمكن أن يقود إلى إعادة هيكلة دبلوماسية إقليمية.

تقيم إسرائيل حاليا علاقات دبلوماسية كاملة مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والأردن.

ولطالما سعى نتنياهو إلى إقامة تحالفات مع الدول العربية الاكثر بعدا، معتبرا أن مثل هذه الروابط يمكن أن تؤدي الى تحقيق السلام مع الفلسطينيين.