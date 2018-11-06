الشرطة الفرنسية توقف 14 من أنصار "بي كا كا" الإرهابية

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 14 شخصًا من أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، حاولوا اقتحام مقر مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (شرق).

ونظم مجموعة من أنصار "بي كا كا" الإرهابية مظاهرة أمام مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ للاحتجاج على ظروف احتجاز زعيم المنظمة الإرهابية "عبد الله أوجلان"، المسجون مدى الحياة في تركيا.

وحاولت مجموعة من أنصار "بي كا كا" الإرهابية اقتحام مقر المجلس وهاجموا قوات الأمن المكلّفة بالحماية بالحجارة والعصي.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 14 من أنصار المنظمة الإرهابية، ممن حاولوا اقتحام المقر.

من جهتها، قالت مديرية شرطة ستراسبورغ في بيان لها، إن 7 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح نتيجة الحجارة والأجسام الخطيرة التي ألقاها أنصار المنظمة .