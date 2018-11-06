ظريف: الإدارة الأمريكية ستندم لفرضها عقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حول العقوبات المفروضة على ايران، إن "الإدارة الأمريكية ستندم على هذه الخطوات غير المنطقية".

وأضاف ظريف في تسجيل مصور نشره اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ضد إيران ليست فعالة.

وأشار أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة أيضًا، أظهروا مواقف غير لائقة تجاه إيران، لكن لهجتهم قد تغيرت "بعد أن تطورت خبراتهم".

ولفت ظريف أن إدارة ترامب سوف تفهم أن السياسة التي تنتهجها ضد إيران لن تكون فعّالة، وسوف تضطر إلى تغييرها، مشيرًا إلى عدم وجود دعم في المجتمع الدولي للولايات المتحدة، باستثناء إسرائيل وبعض الدول الصغيرة.

وأضاف أن واشنطن تسعى لتغطية "جرائم القتل التي ترتكبها المملكة العربية السعودية وإسرائيل" من أجل مصالحها.

وشدد ظريف على أن العقوبات الأمريكية تستهدف الشعب الإيراني في المقام الأول، وأن الحكومة الإيرانية ملزمة بضمان عدم تسبب "هذه الخطوات العدائية" بالضرر للشعب الإيراني.

وأكد أن الحكومة الإيرانية تبذل جهدًا مكثّفا لمواجهة العقوبات الأمريكية، وقال: إن أيامًا عصيبة بانتظار الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أجرى ظريف اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه البريطاني جيريمي هانت والنرويجية إيني ماري اريكسين سوردي.

وأضاف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن الاتصال تناول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وبدأت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.

وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.