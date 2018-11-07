روسيا: لا نرى إمكانية لتحسن العلاقات مع واشنطن في الوقت الراهن

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنه لا توجد إمكانية حاليا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، "يمكننا أن نفترض بقدر كبير من الثقة أنه لا توجد آفاق وردية لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل المنظور".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عن العلاقات بين البلدين بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب، "أصبح من الممكن أن تتعقد الأمور بشكل أكبر، خاصة أن كل شيء معقد بما يكفي".

وتابع: "لكن هذا لا يعني أننا لا نسعى لإقامة حوار، فهناك قدر هائل من المشكلات تتطلب تفاعلا روسيا أمريكيا".

وأردف: "هذه المشكلات لن تُحل بدون الاحتفاظ بالحوار".

وبعد ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، توقع محللون أن تكون هناك محاولات لتشديد السياسات الأمريكية تجاه بعض الدول وخاصة روسيا.

ويتهم الديمقراطيون، روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 2016، لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.