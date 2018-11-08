خلال عشرين عام.. العالم سينفق 6 تريليونات دولار على شراء الطائرات المدنية

قال تقرير صيني، اليوم الخميس، إن العالم خلال العشرين عاما القادمة، سيشهد طلبا قويا على الطائرات التجارية والمدنية، بقيمة تبلغ 6 تريليونات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا)، عن تقرير شركة الطائرات التجارية والمدنية الصينية المحدودة (خاص)، أن أكثر من 42 ألف طائرة جديدة، سيتم تسليمها في 20 سنة المقبلة.

ولم يذكر التقرير حجم سوق الطائرات التجارية والمدنية خلال السنوات العشرين الماضية.

وأشار إلى أن منطقة آسيا - الباسيفيك، بما فيها الصين، ستكون أسرع الأسواق نموا في العالم، بفعل الحركة التجارية القوية هناك.

وبحسب التقرير، شهد سوق الطيران في الصين والدول والمناطق على طول "الحزام والطريق"، تقدما مستقرا في الخمس سنوات الماضية.

والحزام والطريق، هو مسار حركة التجارة من الشرق إلى الغرب والعكس، أعادت الصين إحياءه منذ 2013، يبدأ من الصين وصولا إلى غرب القارتين الأوروبية والإفريقية مرورا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط.

ووقعت 65 دولة ومنطقة على طول الحزام والطريق، اتفاقيات نقل جوي مع الصين، ومنها 47 دولة ومنطقة تملك رحلات مباشرة للربط مع الصين.

وتهدف المبادرة الصينية (الحزام والطريق)، لضم الحزام الاقتصادي لطريقي الحرير البري والبحري للقرن الـ21، في سبيل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها تتحضر لتسليم الصين الطائرة رقم 2000، خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت الصين تسلمت الطائرة رقم 1000 في مارس/آذار 2013، ما جعلها أول سوق خارجية لشركة "بوينغ" تستقبل 1000 طائرة من إنتاجها.