ترامب يوقّع مرسوماً يحرم المهاجرين من حق اللجوء

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، مرسومًا بحرمان المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد من حق اللجوء.

وقال ترامب، إنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية"، حسب "أسوشييتد برس".

يأتي ذلك بالتزامن مع مضي قافلة مهاجرين غير نظاميين من أمريكا الوسطى نحو الولايات المتحدة.

وفي السياق، نقل المصدر ذاته، عن مسؤولين في البيت الأبيض، لم يسمهم، أنّ المرسوم من شأنه تشجيع أعداد من المهاجرين على محاولة دخول البلاد من المعابر الرسمية، والتقدم بطلب اللجوء نظاميًا، بدل اجتياز الحدود بشكل غير نظامي ومواجهة الحرمان من اللجوء.

والقافلة تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من دول هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، ووصلت المكسيك نهاية الأسبوع الماضي.