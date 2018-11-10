ماكرون وترامب يطالبان بمعلومات من الرياض حول "خاشقجي"

كشفت مسؤولون فرنسيون، أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على ضرورة تقديم السعودية مزيدًا من المعلومات حول قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين، لم تسمهم، أن الزعيمين أكدا، في لقائهما بباريس، على هامش المشاركة في مراسم مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ ضرورة توضيح كافة الملابسات؛ "بما لا يدع مجالا للشك".

كما اتفقا على ضرورة "ألا تسبب القضية مزيدًا من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.