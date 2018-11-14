"ب ي د" الإرهابي يرفع صور قادة "بي كا كا" المطلوبين في أمريكا

يقود تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي، في الآونة الأخيرة، مظاهرات وفعاليات دورية شمال شرقي سوريا، يتعمد فيها رفع صور قادة للتنظيم مطلوبين للولايات المتحدة.

وشوهدت صور كل من "مراد قره يلان" و"جميل بايق" و"دوران قالقان" مرفوعة في فعاليات أقامها التنظيم في مناطق سيطرته، فضلًا عن خروج مظاهرات داعمة لهم بشكل مباشر.

ونشرت مواقع مقربة من "ب ي د/بي كا كا"، الثلاثاء، صورًا تظهر احتفالًا لـ"الفرع الشبابي" في التنظيم، أقيم بمدينة الحسكة (شمال شرق)، رفعت فيه صور الإرهابيين المطلوبين.

والثلاثاء الماضي، أعلنت واشنطن رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل باييق (4 ملايين)، ودوران قالقان (3 ملايين)؛ القياديين في "بي كا كا" الإرهابي

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غلى الإعلان الأمريكي "من يعلنون بي كا كا تنظيماً إرهابياً ويخصصون المكافآت علنًا للقبض على قياداتها، يتعاملون مع الإرهابيين من خلف الستار، ونحن نُدرك ذلك جيدًا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت منذ عام 2014 بدعم تنظيم ب ي د بي كا كا الإرهابي منذ عام شرقي سورية تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.