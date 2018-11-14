هل تطيح المواجهة العسكرية الأخيرة في غزة بوزير الجيش الإسرائيلي؟

رجّحت وسائل إعلام عبرية أن يعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، استقالته من منصبه إثر خلافات مع أطراف الحكومة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم يصدر أي إعلان عن ليبرمان أو حزبه اليميني "إسرائيل بيتنا" بهذا الخصوص، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الوزير دعا إلى مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء، قد يعلن خلاله استقالته.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، بعد يومين من التصعيد، فيما أعلنت تل أبيب موافقتها على التهدئة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن مقربين من ليبرمان -لم تذكر أسمائهم- أن "ليبرمان يعتزم الاستقالة".

وألمحت الصحيفة، إلى وجود تخوّف لدى أصدقاء ليبرمان بحزب "الليكود" من احتمالية انسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان من الائتلاف الحكومي، بسبب الخلاف على طبيعة الرد الإسرائيلي في غزة، والاخفاق في التوصل إلى اتفاق حول تجنيد المتدينين في الجيش.

وكان ليبرمان قد دعا مرارًا في الأسابيع الماضية إلى توجيه ضربة قوية ضد حركة "حماس"، من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

لكن وزير الدفاع اليميني، عاد وقال إنه الوحيد الذي يتبنى ذلك الموقف في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

كما تعرّض وزير الدفاع إلى سلسلة انتقادات من وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، حول ما أسماه "فشل ليبرمان في تحقيق الأمن في غزة".

ونقلت "هآرتس" عن مقربين من ليبرمان "أنه يعني الإعلان عن استقالته، وهي خطوة كان يخطط لها منذ فترة بسبب شعوره بأنه لا يقود المؤسسة الأمنية كما يريد".

ويتزعم حزب " الليكود" الائتلاف الحكومي الذي يضم أيضا "البيت اليهودي" و"شاس" و"كلنا" و"يهودوت هتوراه" إضافة إلى "إسرائيل بيتنا".