ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 71 قتيلا وأكثر من ألف مفقود

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستمرة في الولاية إلى 71 قتيلا وأكثر من ألف مفقود.

وقال كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت في الولاية الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أن الحرائق خلفت أيضا ألفا وأحد عشر مفقودا.

ووصفت السلطات المحلية الحرائق المستمرة منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأنها "الأكثر فتكًا في القرن الحالي".

وتضررت عشرات الآلاف من المباني جراء الحرائق، ويشارك ما يزيد على 5 آلاف رجل إطفاء في عمليات إخمادها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى كاليفورنيا، اليوم؛ لتفقد آثار الحرائق.

والأسبوع الماضي، هدّد ترامب، بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب "سوء إدارتها لعمليات مكافحة حرائق الغابات المندلعة فيها".

وقال ترامب، عبر "تويتر": "مليارات من الدولارات تُمنح كل عام (إلى كاليفورنيا) مع خسائر كثيرة في الأرواح، وكل هذا بسبب سوء إدارة صارخ للغابات".

وأردف: "عالجوا الأمر وإلا فلن يكون هناك المزيد من المدفوعات الفيدرالية".