ترامب: لا نتجاهل قضية خاشقجي ولدينا علاقات متينة مع تركيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة لا تتجاهل تفاصيل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لديها علاقات متينة مع تركيا والسعودية، مشيداً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق السبت، نقلت وكالة بلومبرغ على "تويتر" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) بشأن الصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.

وكانت مصادر مطلعة على الأمر قالت يوم الجمعة إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.