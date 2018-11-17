ميسي وبوغبا في استعراض نثر الملح بدبي

استعرض الشيف التركي نصرت، مهاراته في تقطيع اللحوم أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، وزوجته أنتونيلا روكوزو، بأحد مطاعم مدينة دبي مساء أمس الجمعة.

ونشر "ميسي" على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، مقطع فيديو أثناء وجوده بالمطعم بصحبة زوجته، ويستعرض أمامهما الشيف نصرت مهاراته في تقطيع اللحوم.

كما نشر نجم برشلونة صورة تجمعه مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كان ميسي وبول بوجبا في نفس المطعم بمدينة دبى وتناولا العشاء سويا في حضور أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني.

وكان ميسي وصل دبى صباح أمس الجمعة مستغلا فترة التوقف الدولية لقضاء عطلة قصيرة مع عائلته، بينما يغيب بوجبا عن المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع اليونايتد.

ويذكر أن الشيف التركي نصرت ظهر في الكثير من الصور مع العديد من نجوم كرة القدم، بعد أن حلوا ضيوفا عليه لتناول الوجبات التي يقدمها، ومشاهدة طريقته الخاصة في تقطيع اللحوم ورش الملح على الطعام.