وزير الدفاع التركي: واشنطن تسلح "ي ب ك" رغم تراجع داعش

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أنقرة لا يمكنها القبول بإمداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي بالسلاح والذخيرة عبر شاحنات وطائرات، رغم تحييد تنظيم "داعش" الإرهابي إلى حد كبير.

جاء ذلك خلال لقائه السبت، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب الجلسة الأولى من منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، المقام بكندا.

وأشار "أقار" إلى صور متداولة في وسائل الإعلام، تظهر جنودًا أمريكيين في سوريا جنبًا إلى جنب مع عناصر من تنظيم "ي ب ك"، الجناح المسلح لمنظمة "ي ب د" الإرهابية.

ولفت الوزير إلى انزعاج الشارع التركي من هذه الصور، وأكد أنها ألحقت الضرر بصورة الولايات المتحدة وجيشها في نظر الأتراك.

وأضاف "ننتظر من الولايات المتحدة أن تقطع تعاونها مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي كما وعدت".