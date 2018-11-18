الكرملين: بدء التحضير لقمة بوتين وترامب في الأرجنتين

أعلن الكرملين أن التحضير للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين G20 في الأرجنتين سيبدأ قريبا على مستوى الخبراء.

وفي تصريح لقناة "روسيا 1" التلفزيونية الروسية، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأحد: "سنبدأ نحن الخبراء قريبا الاستعدادات لبلورة أجندة (اللقاء) والمعايير الزمنية (له)".

وذكّر المسؤول بأن الرئيسين أكدا نيتهما عقد لقاء في عاصمة الأرجنتين، وأن ترامب قال وهو يودع بوتين أثناء الفعاليات الدولية في باريس يوم 11 نوفمبر: "إذا إلى اللقاء في بوينس آيرس"، وأن الرئيس الروسي أكد موافقته على ذلك.

وأجرى الرئيسان لقاء وجيزا في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حضورهما فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

والأربعاء الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاستعدادات جارية للقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، نهاية الشهر الجاري.

وعقد اللقاء الرسمي الكامل الوحيد بين الرئيسين الروسي والأمريكي في يوليو الماضي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومع أن ترامب أعلن بعد ذلك رغبته بعقد لقاء جديد مع بوتين، إلا أن إدارته لم تبادر بعد ذلك باتخاذ أي إجراءات أو اتصالات لترتيب لقاء جديد بين الرئيسين.