ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 77 قتيلا

ارتفعت حصيلة أسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا والأكثر دموية في تاريخها الأحد الى 77 قتيلا، كما أعلن مسؤول في الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن مسؤول شرطة منطقة بيوت "لقد تم العثور على جثة جديدة" ما يرفع الحصيلة في كامب فاير الذي اندلع قبل عشرة أيام في شمال كاليفورنيا الى 77 قتيلا.

وأضاف البيان أن عدد المفقودين من جراء الحريق تراجع الى 993 بعدما كان وصل الى 1200.

وكانت الحصيلة السابقة تشير الى مقتل 76 شخصا.

ودمرت الحرائق أكثر من 10 آلاف منزل في منطقة تعادل مساحتها مساحة شيكاغو وأدت الى محو منطقة باراديس بالكامل تقريبا عن الخارطة.

وفر آلاف الاشخاص فيما لجأ آخرون الى الكنائس أو خيم.

وتفقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب منطقة باراديس خلال زيارة السبت كما قام بجولة في ماليبو.

وفي جنوب الولاية قرب لوس انجلس، التهم الحريق الذي يحمل اسم "وولسي فاير" قرابة 40 ألف هكتار بما في ذلك جزء من منتجع ماليبو البحري الشهير الذي يسكنه عدد كبير من المشاهير. وأودى هذا الحريق بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.

واندلع في كاليفورنيا التي تشهد جفافاً مزمناً منذ سنوات العديد من الحرائق الكبيرة منذ عام أسفرت عن أكثر من مئة ضحية ودمّرت مئات آلاف الهكتارات.