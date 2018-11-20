الشرطة الإسرائيلية توصي بإدانة وزير الداخلية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة

أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية وزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب إن التحقيق مع درعي "أنشأ أدلة كافية ضده، بارتكاب جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة".

وأشارت الشرطة إلى أن الأدلة تشمل شقيق درعي المحامي شلومو درعي ومشتبهين آخرين.

وذكرت الشرطة أن الاتهامات تشمل "ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواقل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته ومدخولاته".

وقالت الشرطة أيضا إن "التحقيق أقام أدلة راسخة كافية ضد شلومو درعي (شقيق الوزير)، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الصندوق القومي اليهودي، بما فيها التهرب من دفع الضرائب وشبهات غسيل الأموال".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت سيقدم لائحة اتهام ضد درعي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن درعي ترحيبه بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من تهم الارتشاء والسرقة من جمعيات.

وقالت إن درعي أعرب عن "ثقته بأن تقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد ان تدرسه".

وطالب رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، اليوم، درعي بالاستقالة .

وكان درعي قد أمضى محكومية لمدة سنتين في العام 2000 بعد ادانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال، ثم عاد الى الحلبة السياسية بعد 10 سنوات ليتولى منصبا وزاريا من جديد .

ولحزب "شاس" الذي يترأسه درعي، 7 مقاعد في البرلمان المكوّن من 120 عضوا.

و"شاس"، هو حزب ديني يميني "حريدي" (شرقي-أرثوذكسي) أسسه الحاخام عوفاديا يوسيف عام 1984 للدفاع عن الشريحة المتدينة اليهودية من أصول شرقية باسم (حراس التوراة السفارديم)، في مواجهة احتكار نخبة اليهود الغربيين (الأشكناز) للسلطة في إسرائيل.

وشارك الحزب في كل الحكومات الإسرائيلية باستثناء الفترة بين عامي 2013 و2015؛ إذ اشترط زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، عدم مشاركتها في الائتلاف الحكومي مقابل موافقته على الدخول في حكومة نتنياهو وزيرًا للمالية.