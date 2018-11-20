كوسوفو تفشل في الحصول على عضوية "الانتربول"

فشلت كوسوفو، الثلاثاء، في الحصول على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لعدم تمكنها من تحقيق أغلبية ثلثي الأصوات.

وجرى التصويت على طلب كوسوفو، في الانتربول التي تعقد حاليا في مدينة دبي الاماراتية.

وفي الجولة الأولى من التصويت، دعمت 76 دولة من أصل 154 من الدول الأعضاء انضمام كوسوفو للمنظمة، مقابل تصويت 56 دولة ضد الطلب، وامتناع 22 دولة عن التصويت.

وفي الجولة الثانية، صوتت 68 دولة لصالح عضوية كوسوفو في المنظمة، و51 ضدها، في مقدمتهم صربيا، مقابل امتناع 16 دولة عن التصويت.

وسبق أن تقدمت دولة كوسوفو بطلب للحصول على عضوية الانتربول ثلاث مرات؛ في 2010، و2015، وكان آخرها العام الماضي.

جدير بالذكر أن كوسوفو أعلنت من جانب واحد استقلالها عن صربيا عام 2008، في خطوة رفضتها الأخيرة وحظيت بدعم نحو 100 دولة، من بينها تركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، اعتبرت كوسوفو دولة مستقلة.

وأعربت حكومة كوسوفو في بيان عن خيبة أملها من نتائج التصويت، واعتبرت أن ذلك "لن يخدم سوى الجرائم والمجرمين".

واستنكرت ما وصفته "بالحملة الشعواء التي قادتها صربيا ضدها خلال مرحلة التصويت وقبلها".

من جهته وفي تعليقه على رفض ضم كوسوفو للانتربول، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن ذلك "مثل نجاحًا" لبلاده.