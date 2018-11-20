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مركز بيانات صديق للبيئة تابع لغوغل في الدنمارك

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
مركز بيانات صديق للبيئة تابع لغوغل في الدنمارك

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية العملاقة، الثلاثاء، استثمار 600 مليون يورو لإنشاء مركز بيانات صديق للبيئة، في الدنمارك.

وقال "جو كافا"، نائب رئيس الشركة لمراكز البيانات العالمية، في بيان، إن المركز الجديد المقرر إنشاؤه في مدينة "فريدريسيا" (وسط) هو الأول لـ"غوغل" في البلاد.

وتابع أن المنشأة ستكون من بين الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة في الدنمارك، وبدون أي انبعاثات كربونية.

وأضاف أن مراكز بيانات غوغل في أوروبا إجمالًا تستخدم طاقة أقل بمقدار الثلث مقارنة بنظيراتها التابعة لشركات أخرى.

وأكد "كافا" حرص الشركة على مواصلة الاستثمار في أوروبا، وفي المشاريع الصديقة للبيئة.

والمركز الجديد هو الخامس لغوغل في القارة، بعد أيرلندا وفنلندا وهولندا وبلجيكا، ومن المقرر أن يفتتح عام 2021.

ومراكز البيانات هي منشآت ضخمة تضم العديد من الخوادم العملاقة التي يتم من خلالها معالجة وتخزين البيانات الخاصة بالشركات، وتستهلك الكثير من الطاقة لتشغيلها.

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