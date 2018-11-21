الإمارات تحكم بالسجن المؤبد على بريطاني بتهمة "التجسس" ولندن تحذر

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاربعاء من تداعيات الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته محكمة إماراتية على الطالب البريطاني ماثيو هيدجيز بعدما أدانته بالتجسس معربا عن "صدمته العميقة" إزاء الحكم.

وقال الوزير "أشعر بالصدمة العميقة وخيبة الأمل"، مضيفا أن "حكم اليوم ليس ما كنا نتوقعه من صديق وشريك موثوق لبريطانيا ويتناقض مع التطمينات السابقة" التي تلقتها لندن.

وحذر هانت من أن طريقة تعاطي الإمارات مع هذه القضية "سيكون لها تداعيات على العلاقة بين بلدينا، والتي يجب أن تكون مبنية على الثقة".

وأضاف "أشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع وأدعو الإمارات إلى إعادة النظر" في الحكم.

وأكد الوزير أنه ناقش هذه القضية شخصيا مع مسؤولين من أعلى المستويات في الحكومة الإمارتية، بما في ذلك خلال زيارة أجراها إلى أبوظبي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان هيدجيز، وهو طالب دكتوراه يبلغ من العمر 31 عاما، يجري بحثا يتناول سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي في الفترة التي أعقبت الربيع العربي في 2011. واعتقل في مطار دبي بتاريخ 5 أيار/مايو.

وأكدت الإمارات الشهر الماضي أن الطالب البريطاني يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وبحسب النائب العام حمد سيف الشامسي، فإن هيدجيز قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".