انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا للإنتربول

انتخبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، الأربعاء، الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ رئيسا لها، لولاية تستمر عامين.

وجرى التصويت في دبي خلال المؤتمر السنوي للمنظمة، والذي عقد في الفترة بين 18 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وحصل يانغ على غالبية ثلثي الأصوات (من أصل 154) متفوقا على الروسي الكسندر بروكوبشوك الذي عارضته بريطانيا والولايات المتحدة، ودول أوروبية أخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تولى "يانغ" منصب القائم بأعمال الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة، عقب استقالة الصيني "مينغ هونغ وي" من المنصب، بعدما قالت الصين إنها تحقق معه للاشتباه في "ارتكابه مخالفات".

وسيتمّم "يانغ" ولاية سلفه الموقوف والذي تولى منصبه في 2016، والبالغة 4 سنوات.

وقبيل التصويت، مارست واشنطن وشركاؤها الأوروبيون ضغوطا للحيلولة دون اختيار بروكوبشوك الروسي لمنصب الرئيس، بدعوى أن انتخابه "سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات الروسية لنظام القوائم الحمراء للإنتربول، لملاحقة خصومها السياسيين".

ويشغل الجنرال بروكوبشوك حاليًا منصب نائب رئيس الإنتربول.