بعد ألمانيا.. فرنسا تفرض عقوبات على 18 سعوديا متهمين بالتورط في قتل خاشقجي

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، فرض عقوبات على 18 سعوديًا متهمين بالتورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية، عن الخارجية الفرنسية، أنه تم فرض عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، "مقتل خاشقجي، جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية".

وأضاف البيان، "فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا و مفصلا وشاملا".

ويشار أن ألمانيا أعلنت، الاثنين الماضي، فرض إجراءات حظر سفر على 18 سعوديا للاشتباه في علاقتهم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتواجه السعودية، أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.