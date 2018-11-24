رئيس هيئة الأركان البريطاني: روسيا أخطر على بلادنا من التنظيمات المتطرفة

أكد قائد الجيش البريطاني إن روسيا تشكل تهديدا أكبر على أمن بريطانيا من الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.

وحذّر رئيس هيئة الأركان الجنرال مارك كارلتون-سميث من أن موسكو قد أبدت استعدادا لاستخدام قوتها العسكرية من أجل تحقيق مصالحها القومية في الوقت الذي تسعى فيه ل"استغلال نقاط الضعف الغربية".

وقال كارلتون-سميث لصحيفة دايلي تلغراف "تمثّل روسيا اليوم بما لا يقبل الجدل تهديدا أبعد بكثير على أمننا القومي من تهديدات تنظيمات مثل القاعدة وتنظيم داعش".

وأضاف "بدأت روسيا بجهد ممنهج لاستكشاف نقاط الضعف لدى الغرب واستغلالها، خاصة في بعض النواحي غير التقليدية مثل الانترنت والفضاء وأساليب الحروب تحت الماء".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا الى مستويات تاريخية هذا العام.

واتهمت لندن أجهزة المخابرات الروسية بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في آذار/مارس.

وأدى الحادث الى تبادل طرد دبلوماسيين بين موسكو والغرب، إضافة الى تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وقال كارلتون-سميث (54 عاما) إنه بعد الهزائم التي مني بها تنظيم داعش على أرض المعارك في سوريا والعراق، فإن على التحالف الغربي أن يركّز الآن على التهديد الذي تشكله روسيا وأن يفعل ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي.

وأشار الى "تقلص المظهر المادي لتهديد التظيمات المتطرفة مع التدمير الكامل لجغرافية ما يسمى بالخلافة". وأكد "لا يمكن أن نكون لامبالين حيال التهديد الذي تشكله روسيا أو أن نتركه بدون التصدي له".

وقال إن "أهم رد عسكري تقليدي على روسيا هو في الاستمرار في بناء القدرات والتماسك داخل الحلف الأطلسي".

وهذه هي المقابلة الاولى للجنرال كارلتون-سميث منذ تعيينه رئيسا لهيئة الأركان البريطانية في حزيران/يونيو الماضي.

وجاءت تعليقاته بعد زيارة القوات البريطانية المتمركزة في استونيا كجزء من مجموعة قتالية تابعة للحلف الأطلسي في اطار مهمة ردع أي عدوان من روسيا المجاورة.