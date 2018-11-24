مقتل تاسع جندي أمريكي في أفغانستان منذ مطلع العام

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، السبت، مقتل جندي أمريكي في أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد قتلى الأمريكيين هناك إلى 9، منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت قوات الناتو في أفغانستان، في بيان، إنه سيتم الإعلان عن هوية الجندي وتفاصيل الواقعة في وقت لاحق.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بحسب البيان الذي لم يوضح مكان وزمان وكيفية وقوع الحادث.

وحسب وزارة الدفاع الأمريكية، تحتفظ واشنطن بنحو 14 ألف جندي في أفغانستان، تتركز مهامهم على مساعدة القوات المحلية التي تقاتل حركة طالبان بعد الإطاحة بها عام 2001.

وقتل أكثر من ألفين و400 جندي أمريكي في أفغانستان منذ 17 عاما، في أطول نزاع خارجي تخوضه الولايات المتحدة بتاريخها.