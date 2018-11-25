روسيا تعترض سفنًا حربية أوكرانية بحجة انتهاك المياه الإقليمية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، دخلت اليوم الأحد "بصورة غير شرعية" المياه الإقليمية الروسية في بحر آزوف ما استوجب تدخلًا روسيًا.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أصدره، أن السفن الحربية الأوكرانية، دخلت المياه الإقليمية الروسية الساعة 7:00 (صباحًا) بتوقيت موسكو، دون أخذ تصريح من السلطات الروسية.

وأشار البيان أن السفن الحربية الأوكرانية كانت متوجهة إلى مضيق كيرتش، وأن عدم حصولها على تصريح يعد انتهاكًا للمادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ولفت البيان أن السفن الأوكرانية قامت بمناورات خطيرة في المياه الروسية وتجاهلت تحذيرات أمن الحدود، موضحًا أن وحدات الأمن الحدودية الروسية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش اتخذت جميع التدابير اللازمة.

ونوه البيان أن "السفن الحربية الأوكرانية واصلت أعمالها الاستفزازية في المياه الإقليمية الروسية لمدة 5 ساعات"، معتبرًا أن الخطوة تهدف لخلق صراع في المنطقة.

من جهتها، قالت البحرية الأوكرانية في بيان لها، إن السفن الحربية المدرعة التابعة للجيش الأوكراني أبحرت من ميناء أوديسا متجهة إلى ميناء ماريوبول في بحر آزوف.

وأضاف البيان أن حركة السفن المذكورة كانت وفقًا للقواعد البحرية الدولية، وأنها تعرضت لهجوم من أربع سفن روسية، ما أدى إلى تضرر المحرك الرئيسي لإحدى السفينة.